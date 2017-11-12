МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия якобы стягивает к границам Украины войска, чтобы "перекрасить" их под миротворцев ООН, являются выдумками и чушью, которые не вяжутся с серьезной должностью Турчинова, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Турчинов заявил, что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается "перекрасить" под миротворцев ООН. Он также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит России "реализовать свои планы".

"Это выдумки. Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор посоветовал Турчинову вместо подобных "перлов" заняться реальными проблемами нацбезопасности, стоящими перед Украиной.

"А этих проблем много", — отметил Клинцевич.