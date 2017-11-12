МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия") назвал "бредовым домыслом" заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины войска, чтобы "перекрасить" их под миротворцев ООН.

Ранее Турчинов заявил, что Россия якобы начала стягивать к границам Украины войска, которые собирается "перекрасить" под миротворцев ООН. Он также выразил уверенность, что закон о реинтеграции Донбасса не позволит России "реализовать свои планы".

"Что касается сосредоточения войск, которых собираются "перекрашивать", это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое … должно быть озадачено лишь одной целью – это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России", — сказал Красов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что действия, о которых говорил Турчинов, российской стороной не предпринимаются. Красов также посоветовал Украине не искать первопричину в России, что руководство этой страны, по его словам, до этого неоднократно делало.

Депутат обратил внимание, что Киеву надо заботиться о неукоснительном выполнении минских соглашений. "Надо всему цивилизованному мировому сообществу заставить Украину выполнить, наконец-то, эти соглашения…, чтобы кровь прекратила литься в двух республиках ЛНР и ДНР", — заявил политик.

Красов отметил, что двум странам, Франции и Германии, которые являются "гарантами" с украинской стороны в этой ситуации необходимо в первую очередь озаботиться вопросом соблюдения Киевом минских соглашений.