В Словении проходит второй тур президентских выборов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в Словении, сообщила Государственная избирательная комиссия в Twitter.

Избирателям предстоит сделать выбор между нынешним президентом страны Борутом Пахором и бывшим актером Марьяном Шарецом.

По итогам первого тура, состоявшегося 22 октября, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Действующий глава государства Пахор, выдвигавшийся в качестве независимого кандидата, получил 47,21% голосов. Его ближайший преследователь — бывший актер комедийного жанра и мэр провинциального города Камник Шарец набрал 24,76%. Явка составила рекордно низкие 44,23%. Всего в Словении 1,7 миллиона граждан обладают избирательным правом.

Социологические исследования, проведенные различными агентствами, прогнозируют победу Пахора во втором туре.

Президент Словении получает мандат сроком на пять лет. До сих пор ни один политик со времен Милана Кучана (возглавлял государство c декабря 1992 по декабрь 2002 года) не смог дважды избраться на этот пост.

Словения — парламентская республика. Президент страны наделен в большей степени церемониальными функциями.

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