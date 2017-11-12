В Индонезии разгорелся скандал из-за статуи Гитлера в одном из музеев

Восковая скульптура Гитлера в индонезийском мкзее в городе Джокьякарта. 10 ноября 2017

Восковая скульптура Гитлера в индонезийском мкзее в городе Джокьякарта. 10 ноября 2017

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Руководству музея восковых фигур De Arca в Индонезии пришлось убрать из экспозиции скульптуру Адольфа Гитлера после критики правозащитников, сообщает Sky News.

Восковая фигура с 2014 года стояла на фоне входа в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) с табличкой Arbeit macht frei ("Труд освобождает"). Скульптура стала одним из наиболее популярных арт-объектов для селфи.

На фигуру Гитлера обратила внимание еврейская правозащитная организация "Центр Симона Визенталя". По словам главы центра Абрахама Купера, в этой экспозиции "все неправильно".

"Сложно выразить, насколько это презренно. Задний фон отвратителен. Это просто насмешка над жертвами, которые однажды вошли за ворота, но так и не вышли оттуда", — заявил Купер.

Как заявил управляющий музея Джейми Мисбах, организаторы выставки не хотели никого обидеть.

"Мы не хотели вызвать гнев. Фигура Гитлера находится в музее в целях просвещения", — пояснил Мисбах.