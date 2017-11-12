В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по республике около 300 мин и снарядов

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 300 мин и снарядов за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

"Мариупольское направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущено шесть снарядов, минометы калибром 120 миллиметров – пять раз, выпущено 39 мин, калибром 82 миллиметра — четыре раза, выпущено 48 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении силовики более 30 раз открывали огонь из минометов, по территории республики выпущено около 200 мин. Также обстрелы велись из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1395 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.