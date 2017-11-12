МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Неизвестные выламывают и уносят позолоченные элементы декора из отеля Mardan Palace, построенного в Анталье в 2009 году бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, сообщает газета Milliyet.

Mardan Palace был обесточен осенью за неуплату долгов, персонал покинул территорию отеля, а сигнализация была отключена. После чего, по данным издания, в отеле в ночное время начали орудовать воры, которым удалось украсть не менее семи секций позолоченного забора и садовые предметы декора.

"Семизвездочный" отель Mardan Palace был построен Исмаиловым за 1,4 миллиарда долларов. В церемонии открытия участвовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также актеры Ричард Гир, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и другие знаменитости.

В 2009 году к Исмаилову появились претензии со стороны правоохранительных органов. Черкизовский рынок, главный актив бизнесмена, после проверки был закрыт властями. Исмаилов столкнулся с трудностями при выплате кредитов и был вынужден продать часть активов. Так, отель Mardan Palace был куплен турецким банком Halkbank за сумму около 130 миллионов долларов.

Басманный суд Москвы 11 ноября заочно выдал санкцию на арест Исмаилова по делу об организации двух убийств. Раньше в рамках этого же дела был арестован его брат Рафик Исмаилов. Он обвиняется в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае на Новорижском шоссе.