ВСУ обстреляли территорию ЛНР 11 раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (135)

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Желобок, Калиново, Долгое, Первомайск, Калиновка, Фрунзе, Сокольники.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.