Трамп: России и США нужно вместе работать над решением мировых проблем

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что планирует разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, а также проблему терроризма, и России может помочь США в этом.

"Я верю, что мы должны работать, чтобы решить (проблему — ред.) Сирии, Северной Кореи, Украины, терроризма", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Также президент США высказался за установление хороших отношений США с Китаем, Вьетнамом и "многими другими странами". Трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.