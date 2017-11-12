В Маниле заявили, что Россия хочет назначить военного атташе на Филиппинах

МАНИЛА, 12 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что Россия планирует назначить военного атташе на Филиппинах.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь посетит Филиппины, а президент России Путин пригласил филиппинских военных пройти военную подготовку в России. В свою очередь, Россия планирует военного атташе, который будет базироваться в Маниле", — цитирует газета газета Manila Times пресс-секретаря филиппинского президента.

Роке также подчеркнул, что Филиппины рассчитывают на подписание контрактов в военно-технической сфере.

Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал по итогам встречи президентов России и Филиппины, которая состоялась в субботу на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

В конце октября Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, документ, хотя и не подразумевающий крупных денежных сумм, стал политической победой Москвы и укрепил ее позиции в регионе.

До недавнего времени Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

Посол Филиппин в РФ Карлос Соретта ранее заявил РИА Новости, что Россия безвозмездно передаст этой стране пять тысяч автоматов Калашникова, миллион патронов и 20 военных грузовиков.

В интервью российским СМИ Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения — "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.