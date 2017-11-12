Филиппины хотят подписать с Россией соглашение по атомной энергетике

МАНИЛА, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Рок сообщил, что Россия и Филиппины могут подписать соглашения в области транспорта и атомной энергетики во время предстоящего визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Соответствующие заявление Рок сделал филиппинским журналистам по итогам встречи президентов двух стран на полях завершившегося в субботу во Вьетнаме саммита АТЭС.

"Они (российские компании – ред.) хотели бы вести бизнес в сфере энергетики. Кроме того, есть компания, занимающаяся атомной энергетикой и которая хотела бы вести бизнес с Филиппинами", — цитирует газета Manila Times пресс-секретаря филиппинского президента.

Он также добавил, что "есть российские компании, которые хотят инвестировать в транспортные проекты, в том числе в строительство метрополитена".

Как пишет издание, Роке рассказал журналистам, что эти соглашения могут быть подписаны во время 31-го саммита АСЕАН в Маниле 12-14 ноября, на который приедет Медведев.

Визит российского премьер-министра продлится три дня. 13 ноября российский премьер выступит на первой сессии делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: "Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего". Как рассказали в пресс-службе правительства, во второй половине дня состоятся переговоры Медведева с президентом Филиппин Родриго Дутерте. По итогам запланировано подписание совместных документов.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. На него приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.