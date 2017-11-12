СМИ: 40 депутатов-консерваторов высказались за отстранение Мэй от должности

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо, чтобы выразить недоверие премьер-министру Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по Brexit, пишет газета Sunday Times.
Высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Британией входят в "кризисный режим", и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось ранее.
В связи с этим, как отмечает издание, несколько десятков депутатов присоединились к тем, кто выступает за отставку премьера. В то же время лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как "управляй или уходи", поскольку она "находится у власти официально, но не на практике".
Переговорщики со стороны ЕС, в свою очередь, опасаются, что напряженность в рядах консерваторов станет препятствием для Великобритании, которая должна согласовать ключевые финансовые вопросы на саммите в Брюсселе в декабре. В таком случае весь достигнутый до этих пор прогресс затормозится до марта или даже приведет к низвержению правительства, пишет газета.