СМИ: 40 депутатов-консерваторов высказались за отстранение Мэй от должности

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо, чтобы выразить недоверие премьер-министру Терезе Мэй на фоне затягивающихся переговоров по Brexit, пишет газета Sunday Times.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза предупредили, что переговоры с Британией входят в "кризисный режим", и предварительную сделку по Brexit, скорее всего, не удастся подписать в декабре, как это предполагалось ранее.

В связи с этим, как отмечает издание, несколько десятков депутатов присоединились к тем, кто выступает за отставку премьера. В то же время лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как "управляй или уходи", поскольку она "находится у власти официально, но не на практике".

Ряд парламентариев-консерваторов и некоторые неназванные изданием министры соглашаются с Корбиным и считают, что Мэй стала проблемой в процессе выхода Британии из ЕС. Как сообщает газета, они рассматривают возможность сценария, при котором необходимо будет оказать противодействие премьеру, чтобы устроить в партии реорганизацию.

Переговорщики со стороны ЕС, в свою очередь, опасаются, что напряженность в рядах консерваторов станет препятствием для Великобритании, которая должна согласовать ключевые финансовые вопросы на саммите в Брюсселе в декабре. В таком случае весь достигнутый до этих пор прогресс затормозится до марта или даже приведет к низвержению правительства, пишет газета.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета текущего года, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.