В ЛНР планируют начать добычу золота

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Промышленная разработка золоторудного месторождения, находящегося на территории ЛНР, может начаться в 2018 году, об этом заявил глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий в эфире телеканала "Луганск 24".

"Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта", — передает его слова Луганский информационный центр.

Плотницкий отметил, что добыча золота не будет сверхприбыльной. "Но прибыль там все равно будет. Но это такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи", — сказал он.