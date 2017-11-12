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"Ничего неизвестно": Песков прокомментировал информацию о письме из КНДР

04:4012.11.2017
(обновлено: 04:41 12.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что северокорейская делегация в октябре передала российской стороне письмо, в котором заявлялось о готовности КНДР нанести ядерный удар по США.

Митинг во время выступления президента США Дональда Трампа в Сеуле. 8 ноября 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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"Мне об этом ничего неизвестно", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу осведомленный источник рассказал РИА Новости, что делегация КНДР в Межпарламентском союзе передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорилось о готовности Пхеньяна к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

По словам источника, содержание письма довели до сведения американской стороны, после чего та изменила свою позицию по Северной Корее.

Опасно загонять в тупик

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
В Пентагоне сочли вторжение единственным способом разоружить КНДР
Валентина Матвиенко ранее заявила, что нельзя загонять КНДР в тупик, это опасно, вместо этого надо способствовать возобновлению шестисторонних переговоров.

"Северную Корею не напугать. Но сейчас их загоняют в тупик, загоняют в изоляцию — вот это очень опасно. А нам надо делать все, чтобы вывести КНДР на переговоры, возобновить переговоры в международном формате шестёрки. Вот это задачей мирового сообщества должно быть, а не нагонять страх и угрозы в виде новых очередных учений у берегов КНДР", — сказала Матвиенко.

Равновесие с США

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ядерный потенциал КНДР практически сравнялся с американским, заявила в конце октября глава департамента Северной Америки МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

"Наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, чтобы они не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР", — отметила Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Дипломат подчеркнула, что Пхеньян не собирается вести переговоров по своему вооружению и США придется "уживаться с ядерным статусом КНДР". Также Северная Корея не будет передавать ядерное оружие третьим странам.

Путь к лучшему будущему

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Трамп рассказал о превосходстве американского оружия
Президент США Дональд Трамп в начале ноября предупредил лидера КНДР, что попытки получить ядерное оружие ставят Пхеньян под еще большую угрозу, возглавляемая им страна "не рай, который представлял твой дед, а ад", но США готовы предложить путь к лучшему будущему.

"Северная Корея – это не рай, который хотел построить твой дед (Ким Ир Сен), это ад, которого не заслуживает ни один человек", — сказал Трамп. В своей речи он ни разу при этом не назвал лидера КНДР уничижительным именем "маленький человек-ракета", что многократно позволял себе ранее.

Трамп заявил, что США, "несмотря на каждое преступления, которые ты совершил,… готовы предложить и предложим путь к гораздо лучшему будущему". По его словам, это возможно только при условии "полного отказа от агрессии, отказа от ядерной программы, окончательной и верифицируемой денуклеаризации".

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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