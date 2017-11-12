Трамп упрекнул Ким Чен Ына в том, что тот назвал его "старым"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень старается подружиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и выразил надежду, что когда-нибудь ему это удастся.

"Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня "старым", тогда как я бы никогда не назвал его "маленьким и полным"? Я так стараюсь стать его другом — и может когда-нибудь это случится!", — написал он в своем Twitter.

Ранее главы обеих стран нелестно высказывались друг о друге. Выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.

Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".