В Мексике шесть человек погибли при столкновении автобуса и катафалка

МЕХИКО, 12 ноя – РИА Новости. Шесть человек погибли и четыре получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с похоронной машиной в Мексике, сообщает в субботу министерство общественной безопасности штата Сакатекас.

По предварительным данным, погибли двое мужчин и две женщины, которые перевозили тело умершего в похоронном автомобиле. Также скончался на месте ДТП водитель автобуса и один из его пассажиров.

Причины столкновения пока не известны. Автобус направлялся в Мехико из города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа.