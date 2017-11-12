Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "вера" американского лидера Дональда Трампа в искренность президента России Владимира Путина "наивна" и угрожает национальной безопасности США.

Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

"Сегодня президент Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Маккейн обвинил Трампа в пренебрежении американскими интересами из-за того, что тот доверяет президенту России, а не заявлениям американской разведки. Сенатор считает, что в сотрудничестве между двумя странами по Сирии при режиме президента Башара Асада нет практической пользы.

"Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — полагает политик.

Ранее Маккейн раскритиковал представителей Пентагона за то, что те не занимаются "российским вмешательством в выборы".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".