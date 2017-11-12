Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "вера" американского лидера Дональда Трампа в искренность президента России Владимира Путина "наивна" и угрожает национальной безопасности США.
Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.
"Сегодня президент Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.
"Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — полагает политик.
Ранее Маккейн раскритиковал представителей Пентагона за то, что те не занимаются "российским вмешательством в выборы".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".