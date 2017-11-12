МИД Польши заявил, что Украина должна расплатиться за преступления прошлого

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украина принимает решения, которые не способствуют развитию исторического диалога, заявил замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи, его слова приводит pap.pl.

Дипломат привел в пример "бездумную реабилитацию" УПА, использование "советских формулировок" в отношении оккупации Польшей территории западной Украины и "шокирующее решение" Киева запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Кроме того, Украина "еще не расплатилась за катынское преступление", добавил замглавы МИД, имея в виду, вероятно, Волынскую резню.

Чичкочи призвал правительство отреагировать на ситуацию, при которой Польша продолжает относиться к Украине как к союзнику, в то время как Киев проявляет недружелюбный настрой.

Катынское дело — массовые расстрелы польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны. Расстрелы производились в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. К казни было приговорено более 25 тысяч польских офицеров, чиновников, помещиков, и других "контрреволюционных элементов".

Волынской резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* (УПА) польского населения Волыни в 1943 году. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку, заявляя о гибели от 100 до 130 тысяч человек.