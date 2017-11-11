В чешском Оломоуце открыли памятник воинам Красной армии после ремонта

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Один из первых в Чехии памятников воинам Красной армии открыли после ремонта в Оломоуце, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Одиннадцатого ноября в Чеховых садах в городе Оломоуц состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала, посвященного красноармейцам — освободителям города", — говорится в сообщении.

В чешском городе Оломоуц торжественно открыли после ремонта один из первых в стране памятников воинам Красной Армии pic.twitter.com/aWpztm8C9C — Иван Солоницин (@SolonitsinVanya) 11 ноября 2017 г.

​Мемориальная акция была приурочена ко Дню военных ветеранов: в этот день в Чехии вспоминают воинов, павших в Первой и Второй мировых войнах, а также тех, кто погиб в недавние годы. Гости церемонии возложили венки к памятнику, прозвучали государственные гимны России и Чешской Республики. Память павших почтили минутой молчания.

Отмечается, что капитальный ремонт воинского захоронения в самом центре города Оломоуц проводился на средства российского посольства и стал одним из самых масштабных проектов, проведенных посольством в последние годы.

Во время реставрации было необходимо соблюсти все условия Комитета по охране памятников Чехии, использовать в работе только оригинальные материалы, а также сохранить исторический облик монумента.

"Этот объект очень важен как для российской стороны, так и для чешских граждан, поскольку он является одним из первых памятников советским воинам-освободителям в Чехии — он был открыт 15 июля 1945 года, всего через два месяца после окончания войны", — говорится в сообщении Минобороны России.

Памятник был создан на пожертвования местных жителей. Его автор — оломоуцкий архитектор Ярослав Коварж-младший. Монумент представляет собой 15-метровую колонну из песчаника с шестигранным основанием. Эта форма повторяет очертания символа Оломоуца — колонны Пресвятой Троицы, являющейся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После церемонии участники посетили центральное кладбище города, где возложили венки к почетному захоронению воинов Красной армии, где покоится прах 1,5 тысячи красноармейцев. Кладбище также было отремонтировано в этом году Россией. В настоящее время идет работа по изготовлению и размещению мемориальных досок, поименно увековечивающих захороненных воинов.