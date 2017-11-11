Манифестации в День независимости Польши прошли без инцидентов

ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Многолюдные политические акции в День независимости в Польше прошли спокойно, никто не задержан, сообщил на брифинге в субботу вечером министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Блащак.

"В Варшаве было спокойно, было безопасно", — сказал Блащак.

Он отметил, что полиция обеспечила правопорядок во время всех манифестаций, которых в Варшаве в День независимости провели различные политические силы. "Это доказательство, что Польша государство демократическое, государство свободное", — сказал министр.

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик рассказал в свою очередь, что в самой крупной манифестации – марше, организованном национал-патриотами, — приняло участие около 65 тысяч человек.

По его данным 45 человек были доставлены в отделения полиции, но после установления личности никто из них не был задержан, и все они были отпущены без предъявления обвинений.

В отношении двоих из них полиция продолжит разбирательство. Их подозревают в том, что на баннере, который они несли, присутствовала надпись нацистского содержания.

11 ноября в Польше отмечают День независимости, приуроченный к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

В польской столице прошли несколько крупных манифестаций, в том числе организованные националистами и антифашистами. Полиции удалось избежать стычек между ними.

Пока нет сообщений о существенных нарушениях общественного порядка. Во время маршей в День независимости Польши нередко происходят столкновения с полицией и задержания участников акций. В 2013 году, когда шествие проходило мимо российского посольства, его участники подожгли полицейскую будку, а на ограду повесили транспаранты с антикоммунистическими лозунгами и закидали территорию петардами и камнями. Польский МИД тогда осудил действия демонстрантов и выразил сожаление в связи с беспорядками у посольства РФ в Варшаве.