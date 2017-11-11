РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Митинг в Барселоне собрал 750 тысяч сторонников независимости Каталонии

22:4311.11.2017
(обновлено: 23:15 11.11.2017)
48670
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкМитинг в защиту независимости Каталонии в БарселонеМитинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Около 750 тысяч человек, по данным городской гвардии (полиция Барселоны), приняли участие в акции протеста с требованием освободить политиков, задержанных в связи с обвинениями, связанными с провозглашением независимости Каталонии.

Митинг в Барселоне. 11 ноября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В Барселоне митингующие требуют освободить каталонских политиков
Прямую трансляцию митинга в Барселоне вел испанский телеканал La Sexta.

Акция, инициаторами которой выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже, началась с шествия по улицам города.

Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Во второй колонне под лозунгом "Мы республика" шли представители партий, которые поддерживают независимость автономного сообщества – "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Акцию также поддержало каталонское отделение партии Podemos – En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но за право автономного сообщества провести референдум о независимости.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкМитинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Митинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне

В руках у митингующих были эстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии, растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным". В толпе выделялись большие наручники, на которых было написано "Демократия". Собравшиеся скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства!"

После шествия состоялся митинг. Он начался с показа на большом экране, установленном на сцене, выступления в ООН в 1971 году знаменитого виолончелиста Пау Казалса "Я каталонец".

Братский ветер свободы

С трибуны близкие задержанных зачитали их письма из мест заключения. "Каковы мечты, которые заставляют бояться наследников франкизма с постыдной поддержкой ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия – ред.)? Покончить с прошлым репрессий. Мы семена Республики, и, если будем упорны, мы добьемся. Мы братский ветер, который сделает возможным любовь к свободе", — говорилось в послании бывшего заместителя председателя правительства Каталонии, лидера "Левых республиканцев Каталонии" Ориола Жункераса.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
В Брюсселе около 200 каталонских мэров провели акцию в поддержку Пучдемона
"Нас хотели изолировать, но они добились того, что мы стали более едины", — сказала жена Жорди Куишара.

После этого на экране продемонстрировали обращения тех бывших членов каталонского правительства, которые находятся в Брюсселе.

В своем послании экс-глава женералитета Карлес Пучдемон обвинил испанские власти в попытке "унизить институты" Каталонии, призвал каталонцев "не бояться" и продолжать "активно действовать", а Европейский союз – "перестать смотреть в сторону" и не замечать "репрессии испанского государства".

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
ЕСПЧ получил жалобы на Испанию в связи с референдумом в Каталонии
Судья Верховного суда Испании 9 ноября принял решение заключить спикера каталонского парламента Карме Форкадель под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением Каталонией независимости с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. 10 ноября "Каталонская национальная ассамблея" внесла залог из своей "кассы взаимопомощи" и Форкадель вышла на свободу. Четверо других бывших членов президиума парламента должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Еще один бывший депутат может оставаться на свободе без выплаты залога.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкМитинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Митинг в защиту независимости Каталонии в Барселоне
Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Солж НицинАлександр Васильевич
Александр Васильевич,
А ви таки откуда сами будете, мил Александр Васильевич с российской короной на аватарке? Уж не из америки ли, там всё на деньги считают и всех жить учат, не возможен вариант Польши и Великоукраины с нечеловеческодостигнутойдемократией..
А Собчакам можно то, что они себе позволяют?
22:59
11.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена