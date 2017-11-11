Митинг в Барселоне собрал 750 тысяч сторонников независимости Каталонии

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Около 750 тысяч человек, по данным городской гвардии (полиция Барселоны), приняли участие в акции протеста с требованием освободить политиков, задержанных в связи с обвинениями, связанными с провозглашением независимости Каталонии.

Прямую трансляцию митинга в Барселоне вел испанский телеканал La Sexta

Акция, инициаторами которой выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже, началась с шествия по улицам города.

Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Во второй колонне под лозунгом "Мы республика" шли представители партий, которые поддерживают независимость автономного сообщества – "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Акцию также поддержало каталонское отделение партии Podemos – En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но за право автономного сообщества провести референдум о независимости.

В руках у митингующих были эстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии, растяжки со словами "Свобода, нет политзаключенным". В толпе выделялись большие наручники, на которых было написано "Демократия". Собравшиеся скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства!"

После шествия состоялся митинг. Он начался с показа на большом экране, установленном на сцене, выступления в ООН в 1971 году знаменитого виолончелиста Пау Казалса "Я каталонец".

Братский ветер свободы

С трибуны близкие задержанных зачитали их письма из мест заключения. "Каковы мечты, которые заставляют бояться наследников франкизма с постыдной поддержкой ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия – ред.)? Покончить с прошлым репрессий. Мы семена Республики, и, если будем упорны, мы добьемся. Мы братский ветер, который сделает возможным любовь к свободе", — говорилось в послании бывшего заместителя председателя правительства Каталонии, лидера "Левых республиканцев Каталонии" Ориола Жункераса.

"Нас хотели изолировать, но они добились того, что мы стали более едины", — сказала жена Жорди Куишара.

После этого на экране продемонстрировали обращения тех бывших членов каталонского правительства, которые находятся в Брюсселе.

В своем послании экс-глава женералитета Карлес Пучдемон обвинил испанские власти в попытке "унизить институты" Каталонии, призвал каталонцев "не бояться" и продолжать "активно действовать", а Европейский союз – "перестать смотреть в сторону" и не замечать "репрессии испанского государства".

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Судья Верховного суда Испании 9 ноября принял решение заключить спикера каталонского парламента Карме Форкадель под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением Каталонией независимости с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. 10 ноября "Каталонская национальная ассамблея" внесла залог из своей "кассы взаимопомощи" и Форкадель вышла на свободу. Четверо других бывших членов президиума парламента должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Еще один бывший депутат может оставаться на свободе без выплаты залога.