В Донбассе взорвалась граната, поврежден салон красоты

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома. Архивное фото

Местный житель стоит у воронки от снаряда во дворе соседского дома. Архивное фото

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Взрыв гранаты произошел у салона красоты в населенном пункте Константиновка, находящемся на контролируемой Киевом территории недалеко от линии разграничения в Донбассе, с жертв и пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба управления полиции Украины в Донецкой области.

"Сегодня в 18.06 (19.06 мск — ред.) в Константиновское отделение полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. В результате взрыва повреждены помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников полиции, сейчас дом и прилегающая территория оцеплены, взрывотехниками и кинологами проводится проверка.

"Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет", — сообщает полиция. Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".