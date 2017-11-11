Украинские силовики выпустили в субботу 15 снарядов по ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 15 артиллерийских боеприпасов по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение дня субботы, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляло об обстрелах с позиций силовиков населенных пунктов юга ДНР, в результате чего представители СММ ОБСЕ не смогли провести техническое обслуживание камеры видеонаблюдения, установленной в этом районе. В зоне обстрела оказался и наблюдательный пункт СЦКК.

"Всего в период с 12:40 по 13:40 было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских боеприпасов калибром 82 миллиметра. Работы по проведению технического обслуживания видеокамер в районе н.п. Широкино представителями СММ ОБСЕ закончены не были", — сказал представитель ДНР в СЦКК.