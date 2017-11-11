Трамп объяснил, почему у Обамы не сложились отношения с Путиным

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него могут сложиться отличные отношения с лидером России Владимиром Путиным – в отличие от его предшественника Барака Обамы, которому это не удалось из-за отсутствия "химии".

"Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку "перезагрузки", это было просто смешно", — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Трамп имел в виду известный эпизод, когда госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую "кнопку перезагрузки", на которой по ошибке было написано по-русски: "перегрузка".

"Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было "химии". У них (с Путиным — ред.) не было правильной "химии". И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет "химии". Например, с некоторыми из вас", — обратился Трамп к представителям СМИ.

"У Обамы не было правильной "химии" с Путиным. А Хиллари это было совсем не под силу", — добавил президент США.