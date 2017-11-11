Сербские ветераны поблагодарили ансамбль имени Александрова за выступление

БЕЗДАН (Сербия), 11 ноя – РИА Новости. Ветераны Народно-освободительного движения Югославии выразили благодарность за выступление в субботу Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова на памятных мероприятиях в честь 73-й годовщины Батинского сражения.

В субботу в 200 километрах к северо-западу от Белграда в городе Бездан состоялось открытие отреставрированного мемориального комплекса и музея, посвященных Батинской операции Второй мировой войны. В нем приняли участие премьер-министр Сербии Ана Брнабич, глава кабмина автономного края Воеводина Игорь Мирович, посол России Александр Чепурин, ансамбль имени Александрова, а также представители местных органов власти.

Торжественное мероприятие на берегу Дуная собрало свыше тысячи человек. Пришедшие держали в руках флаги Сербии, Югославии, можно было увидеть и знамя Победы. Среди собравшихся были как взрослые с детьми, так и ветераны Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и партизанских отрядов, которые с особым воодушевлением слушали выступление ансамбля имени Александрова.

От имени соратников своими чувствами после исполнения "Вставай, страна огромная!", "Тамо далеко" и других военных песен с РИА Новости поделился Света Атанацкович, председатель Союза объединений ветеранов Народно-освободительной борьбы Республики Сербия (СУБНОР) Воеводины и зампредседателя СУБНОР Сербии.

"Музей не работал свыше 15 лет и был совсем запущен, как в лесу. С председателем правительства Воеводины Игорем Мировичем мы добились восстановления музея до нынешнего состояния, и через два года, когда будет юбилейный год, реставрация будет полностью закончена: система безопасности и все остальное. И все эти годы мы в СУБНОР отмечали годовщину Батинской битвы, было много живых борцов, сейчас нас все меньше и меньше, потому что природа берет свое… А это (концерт ансамбля имени Александрова – ред.) очень хорошо сделано, спасибо!" – сказал Атанацкович агентству.

Батинская битва началась 11 ноября в районе деревни Батина на правом берегу Дуная (сейчас территория Хорватии) и продолжалась до 29 ноября 1944 года. Она стала вторым по масштабам после Белградской операции сражением Второй мировой войны, в котором взаимодействовали отряды Народно-освободительной армии Югославии и части Красной армии. По различным данным, в ней со стороны освободителей участвовали до 90 тысяч человек, со стороны немецких, венгерских и хорватских фашистов — свыше 60 тысяч.