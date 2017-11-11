Сербские ветераны поблагодарили ансамбль имени Александрова за выступление

БЕЗДАН (Сербия), 11 ноя – РИА Новости. Ветераны Народно-освободительного движения Югославии выразили благодарность за выступление в субботу Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова на памятных мероприятиях в честь 73-й годовщины Батинского сражения.
Торжественное мероприятие на берегу Дуная собрало свыше тысячи человек. Пришедшие держали в руках флаги Сербии, Югославии, можно было увидеть и знамя Победы. Среди собравшихся были как взрослые с детьми, так и ветераны Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и партизанских отрядов, которые с особым воодушевлением слушали выступление ансамбля имени Александрова.
От имени соратников своими чувствами после исполнения "Вставай, страна огромная!", "Тамо далеко" и других военных песен с РИА Новости поделился Света Атанацкович, председатель Союза объединений ветеранов Народно-освободительной борьбы Республики Сербия (СУБНОР) Воеводины и зампредседателя СУБНОР Сербии.
Батинская битва началась 11 ноября в районе деревни Батина на правом берегу Дуная (сейчас территория Хорватии) и продолжалась до 29 ноября 1944 года. Она стала вторым по масштабам после Белградской операции сражением Второй мировой войны, в котором взаимодействовали отряды Народно-освободительной армии Югославии и части Красной армии. По различным данным, в ней со стороны освободителей участвовали до 90 тысяч человек, со стороны немецких, венгерских и хорватских фашистов — свыше 60 тысяч.