Путин в разговоре с Трампом отверг возможность "вмешательства" в выборы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме поднял тему о "российском вмешательстве" в выборы в США, но российский лидер опроверг эту информацию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Полноценную встречу Путина и Трамп во время саммита АТЭС организовать так и не удалось, но это компенсировалось "множественными контактами" российского и американского лидеров, подчеркнул Песков. "Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали", — сказал он журналистам.
"Конечно, последует кара", — иронично прокомментировал Песков шутку президента.
Темы переговоров
Представитель Кремля также рассказал, что на встрече двух лидеров прозвучало слово "Украина", но тема детально не обсуждалась. По его словам, Путин и Трамп констатировали, что ситуация сложная.
Кроме того, Песков отметил, что ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и Соединенных Штатов, подчеркнул Песков. Тема, однако, во время встречи подробно не обсуждалась.
"Трамп также сегодня сказал, что он рассчитывает на продолжение диалога с Путиным по Корее. Мы надеемся, что так или иначе российско-американские контакты будут осуществляться. Это будет в интересах двух стран", — добавил он. В субботу американский лидер заявил, находясь во Вьетнаме, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.
Ранее Путин и Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. В ходе диалога было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.
Трамп не верит во "вмешательство"
Сам президент США заявил, что верит своему российскому коллеге, когда тот отрицает так называемое "вмешательство" Москвы в избирательный процесс. Об этом Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета, сообщает The Hill.
"Каждый раз, когда я его вижу, он мне говорит: "Я этого не делал", и я верю, что он говорит это всерьез", — заявил американский лидер, добавив при этом, что не намерен начинать спор с Путиным по этому поводу. Глава Белого дома подчеркнул, что его российский коллега "крайне оскорблен" предположением, что Москва пыталась вмешаться в выборы в США.
Трамп также призвал не вступать в перепалки по поводу подозрений в адрес России, а вместо этого начать дискуссию об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине.