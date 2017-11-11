Путин в разговоре с Трампом отверг возможность "вмешательства" в выборы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме поднял тему о "российском вмешательстве" в выборы в США, но российский лидер опроверг эту информацию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На ходу

По словам представителя Кремля, Трамп во время беседы с российским коллегой отметил, что информация о предполагаемом " вмешательстве" в выборы в США не сходит с повестки дня в стране, и спросил, обоснована ли эта версия. Путин в ответ заявил, что эта информация не имеет под собой никакого основания и отверг даже гипотетическую возможность вмешательства.

Полноценную встречу Путина и Трамп во время саммита АТЭС организовать так и не удалось, но это компенсировалось "множественными контактами" российского и американского лидеров, подчеркнул Песков. "Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали", — сказал он журналистам.

Ранее Путин объяснил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков лидеров и "определенных формальностей протокола", с которыми командам, "к сожалению, справиться не удалось". Путин отметил, что они "будут наказаны".

"Конечно, последует кара", — иронично прокомментировал Песков шутку президента.

Темы переговоров

Представитель Кремля также рассказал, что на встрече двух лидеров прозвучало слово "Украина", но тема детально не обсуждалась. По его словам, Путин и Трамп констатировали, что ситуация сложная.

Кроме того, Песков отметил, что ситуация вокруг КНДР диктует необходимость взаимодействия России и Соединенных Штатов, подчеркнул Песков. Тема, однако, во время встречи подробно не обсуждалась.

"Трамп также сегодня сказал, что он рассчитывает на продолжение диалога с Путиным по Корее. Мы надеемся, что так или иначе российско-американские контакты будут осуществляться. Это будет в интересах двух стран", — добавил он. В субботу американский лидер заявил, находясь во Вьетнаме, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.

Ранее Путин и Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме. В ходе диалога было одобрено совместное заявление президентов по Сирии.

Трамп не верит во "вмешательство"

Сам президент США заявил, что верит своему российскому коллеге, когда тот отрицает так называемое "вмешательство" Москвы в избирательный процесс. Об этом Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета, сообщает The Hill.

"Каждый раз, когда я его вижу, он мне говорит: "Я этого не делал", и я верю, что он говорит это всерьез", — заявил американский лидер, добавив при этом, что не намерен начинать спор с Путиным по этому поводу. Глава Белого дома подчеркнул, что его российский коллега "крайне оскорблен" предположением, что Москва пыталась вмешаться в выборы в США.

Трамп также призвал не вступать в перепалки по поводу подозрений в адрес России, а вместо этого начать дискуссию об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине.