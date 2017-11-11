Украине не по карману пребывание миротворцев в Донбассе, заявил Плотницкий

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что Украина финансово не сможет обеспечить пребывание миротворцев в Донбассе."Луганск 24".
Глава ЛНР подчеркнул, что введение любой миротворческой миссии требует согласия обеих сторон конфликта. "Одной из таких сторон являемся мы, поэтому без нашего согласия, без нашего разрешения на сегодняшний день ни одна миссия сюда зайти не сможет. И тем более, это очень дорогостоящее действие", — добавил Плотницкий.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
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