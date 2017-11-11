В Барселоне митингующие требуют освободить каталонских политиков

МАДРИД, 11 ноя — РИА Новости. Митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии, проходит в настоящее время в Барселоне.

Прямую трансляцию ведет испанский телеканал La Sexta.

Организаторами выступили националистические движения "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны в связи с обвинениями в мятеже. Помимо них судебным решением – до рассмотрения дел по существу – задержаны восемь бывших членов женералитета (правительства), включая экс-заместителя председателя каталонского правительства Ориола Жункераса.

Спикер парламента Карме Форкадель, которая в пятницу после выплаты 150 тысяч евро залога была отпущен на свободу, отказалась участвовать в акции, равно как и некоторые другие бывшие члены президиума парламента, находящиеся под следствием.

Одну из колонн под лозунгом "Свобода политическим заключенным" возглавили родственники задержанных, в том числе несколько несовершеннолетних. Во второй колонне под лозунгом "Мы республика" шли представители партий, которые поддерживают независимость автономного сообщества – "Каталонская европейская демократическая партия", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Акцию также поддержало каталонское отделение партии Podemos – En Comu Podem, которая выступает против независимости Каталонии, но за право автономного сообщества провести референдум о независимости.

Этот день организаторы окрестили "Национальной Диадой Свободы". Диада — Национальный день Каталонии — проводится в автономном сообществе ежегодно, в память окончания осады Барселоны 11 сентября 1714 года, последнего сражения Войны за испанское наследство, после которой каталонцы утратили автономию — тогда прекратило свое существование королевство Арагона и Каталонии. В этом году в митинге 11 сентября приняли участие около миллиона человек.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

9 ноября судья Верховного суда Испании принял решение заключить спикера каталонского парламента Карме Форкадель под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением Каталонией независимости с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро. 10 ноября "Каталонская национальная ассамблея" внесла залог из своей "кассы взаимопомощи" и Форкадель вышла на свободу. Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" (входит в Podemos) депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.