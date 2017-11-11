Число предполагаемых жертв домогательств Кевина Спейси достигло 15 человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Число людей, заявивших о домогательствах со стороны американского актера Кевина Спейси достигло 15 человек, сообщает издание USA Today.

Последним обвинения в адрес звезды высказал актер Энди Хольтзман. По словам актера, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на драматическом фестивале в Нью-Йорке. Хольтзману тогда было 27 лет, Спейси был на пять лет младше него, но уже начинал набирать популярность благодаря ролям в театре.

Хольтзман не стал сразу сообщать о случившемся в полицию, опасаясь увольнения. Инцидент пока считается самым ранним из известных случаев неподобающего поведения Спейси.

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси, и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.