Депутат ГД не исключил, что КНДР готова к нанесению ядерного удара по США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") не исключил, что КНДР готова к нанесению ядерного удара по США.

Ранее в субботу знакомый с ситуацией источник РИА Новости сообщил, что в письме, которое делегация КНДР в Межпарламентском союзе передала через спикера Совфеда Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину, говорилось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США.

"Зная менталитет корейского народа и лидера этой страны и, к сожалению, те негативные примеры установления (со стороны США – ред.) своего миропорядка в Ливии, в Ираке, на Балканах,… не исключаю, что Корея действительно готова к нанесению удара", — сказал Швыткин РИА Новости.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.