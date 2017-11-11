Белый дом сообщил о начале государственного визита Трампа во Вьетнам

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит государственный визит во Вьетнам, в ходе которого обсудит ситуацию вокруг КНДР, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее Трамп побывал в Дананге, где принял участие в саммите АТЭС, после чего направился в Ханой, где прошел торжественный ужин с президентом Чан Дай Куангом.

"Что до государственного визита, который начинается сегодня вечером, президент добивается новых обязательств со стороны руководства Вьетнама по поддержке кампании максимального давления с тем, чтобы вернуть Северную Корею на путь денуклеаризации", — сказал представитель администрации.

По его словам, компании США в ходе визита намерены подписать коммерческие контракты на 12 миллиардов долларов. "Мы, вероятно, объявим о соглашении о приобретении земли в Ханое, чтобы построить новое большое посольство США. Это еще один осязаемый пример прогресса в наших отношениях. Мы также завершим подготовку нового трехгодичного плана действий по оборонному сотрудничеству", — заявил представитель администрации. По его словам, США также будут обсуждать с Вьетнамом свободу судоходства в Южно-Китайском море — США под этим выражением традиционно понимают сдерживание Китая в регионе.

После завершения визита во Вьетнам Трамп направится на Филиппины, где встретится с президентом страны Родриго Дутерте и примет участие во встрече АСЕАН.