Белый дом сообщил о начале государственного визита Трампа во Вьетнам

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит государственный визит во Вьетнам, в ходе которого обсудит ситуацию вокруг КНДР, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Что до государственного визита, который начинается сегодня вечером, президент добивается новых обязательств со стороны руководства Вьетнама по поддержке кампании максимального давления с тем, чтобы вернуть Северную Корею на путь денуклеаризации", — сказал представитель администрации.
По его словам, компании США в ходе визита намерены подписать коммерческие контракты на 12 миллиардов долларов. "Мы, вероятно, объявим о соглашении о приобретении земли в Ханое, чтобы построить новое большое посольство США. Это еще один осязаемый пример прогресса в наших отношениях. Мы также завершим подготовку нового трехгодичного плана действий по оборонному сотрудничеству", — заявил представитель администрации. По его словам, США также будут обсуждать с Вьетнамом свободу судоходства в Южно-Китайском море — США под этим выражением традиционно понимают сдерживание Китая в регионе.
После завершения визита во Вьетнам Трамп направится на Филиппины, где встретится с президентом страны Родриго Дутерте и примет участие во встрече АСЕАН.