Турчинов заявил, что Россия собирается "перекрасить" свою армию

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия стягивает к границам Украины войска, которые она намерена "перекрасить" под миротворцев ООН. Об этом изданию "Украинская правда" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными", — заявил Турчинов, не уточнив, однако, что он имеет в виду под "перекраской". Кроме того, глава СНБО не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.

Тем не менее, он выразил уверенность, что помешать России "реализовать свои замыслы" должен закон о реинтеграции Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

В пятницу глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.