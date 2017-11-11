Клинцевич: власти Украины готовы назвать предателями половину своей страны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление главы СНБО Александра Турчинова о приравнивании любого сотрудничества с Россией к госизмене — "абсурд" и "фашизм", в случае реализации этой инициативы предателями родины могут оказаться 15-20 миллионов украинцев, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В субботу секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что любое сотрудничество с Россией после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса будет расцениваться как государственная измена. Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

"Думаю, что господина Турчинова нужно отправить в сумасшедшей дом, причем немедленно. Или объявить его в розыск по линии Интерпола. Если следовать его рекомендациям, то по меньшей мере половина населения Украины следует приговорить к высшей мере наказания за сотрудничество в той или иной мере с Россией", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что почти 5 миллионов украинцев работает в России, а вместе с членами семей — это 15-20 миллионов.

"У очень многих — родственники в России, почти все украинцы смотрят российское телевидение — это, наверное, тоже сотрудничество", — сказал сенатор.

Клинцевич отметил, что Турчинов лишь отразил "в крайней, доведенной до полнейшего абсурда форме то, о чем думает вся верхушка нынешнего киевского режима".

"Это фашизм в самом неприглядном виде", — сказал он.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>