Клинцевич: власти Украины готовы назвать предателями половину своей страны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заявление главы СНБО Александра Турчинова о приравнивании любого сотрудничества с Россией к госизмене — "абсурд" и "фашизм", в случае реализации этой инициативы предателями родины могут оказаться 15-20 миллионов украинцев, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Думаю, что господина Турчинова нужно отправить в сумасшедшей дом, причем немедленно. Или объявить его в розыск по линии Интерпола. Если следовать его рекомендациям, то по меньшей мере половина населения Украины следует приговорить к высшей мере наказания за сотрудничество в той или иной мере с Россией", — сказал Клинцевич.
"У очень многих — родственники в России, почти все украинцы смотрят российское телевидение — это, наверное, тоже сотрудничество", — сказал сенатор.
Клинцевич отметил, что Турчинов лишь отразил "в крайней, доведенной до полнейшего абсурда форме то, о чем думает вся верхушка нынешнего киевского режима".
"Это фашизм в самом неприглядном виде", — сказал он.
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