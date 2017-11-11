Иракские военные освободили от ИГ* район Румана и девять деревень

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Иракские военные полностью освободили район Румана и девять деревень на западе страны вблизи границы с Сирией от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подошли к сирийской границе, сообщило командование армии.

Военные начали в субботу наступление на район Румана, а также город Рава – последний оплот ИГ* в стране.

"Воинские подразделения… и народное ополчение пересекли Евфрат и установили контроль над мостом Румана и освободили район Румана полностью", — говорится в заявлении командующего операцией Абдель-Амира Яраллы, который добавил, что помимо района Румана были также освобождены девять деревень.

Как утверждается в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, "подразделения подошли к сирийско-иракской границе и продолжают свое продвижение".

В конце октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции, призванной освободить от боевиков ИГ* последний район под их контролем на западе Ирака, в том числе города Эль-Каим и Рава, которые он назвал последними оплотами ИГ* в стране.

Военные освободили Эль-Каим в начале ноября и восстановили контроль над КПП на границе с Сирией. Поддерживающая иракских военных международная коалиция во главе с США заявила, что Ирак освобожден от ИГ* почти полностью.

*Террористическая организация, запрещенная в России