КНР готова помочь Филиппинам в борьбе с нищетой и обеспечением безопасности

Филиппинский военный на на острове Титу в Южно-Китайском море. Архивное фото

Филиппинский военный на на острове Титу в Южно-Китайском море. Архивное фото

ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Китай готов помочь Филиппинам в борьбе с нищетой, а также намерен и в дальнейшем поддерживать правительство страны в попытках обеспечить национальную безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Как сообщает агентство Синьхуа, встреча двух лидеров состоялась на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

"Китай готов помочь Филиппинам в усилиях по борьбе с нищетой, а также продолжить оказывать поддержку правительству страны в попытках обеспечить национальную безопасность", — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Он добавил, что страны должны расширять сотрудничество между парламентами и политическими партиями двух стран, а также среди неправительственных организаций, вести взаимодействие в области культуры, образования, науки и технологий, здравоохранения.