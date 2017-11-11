В Нью-Йорке презентовали календарь Pirelli-2018

Американский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года. 10 ноября 2017

Американский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года. 10 ноября 2017

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноя — РИА Новости, Анна Горбашова. Презентация всемирно известного календаря Pirelli на 2018 год прошла в пятницу в Нью-Йорке в Манхэттен-центре, который на один день превратился в сказочное загадочное Зазеркалье, гвоздем программы стала британская топ-модель Наоми Кэмпбелл.

У здания центра на красной дорожке фотографы томились в ожидании главной звезды календаря, но Наоми Кэмпбелл изрядно опаздывала. Вовсе не смогла приехать на торжественный ужин Вупи Голдберг, оскароносная актриса прислала видеообращение, которое показали журналистам на посвященной календарю пресс-конференции.

"Я не смогу присутствовать на мероприятии вместе с вами, так как у меня день рождения и отмечать я его собираюсь на всю катушку", — сказала Голдберг. Актриса родилась 13 ноября, но "катушку", видимо, решила "размотать" заранее.

Манхэттенское зазеркалье

Все модели, участвовавшие в съемках 45-го календаря Pirelli, который создавал известный британский фотограф Тим Уокер, объединивший фото единым сюжетом по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", присутствовали на презентации. Это известный американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот (Алиса), первый номинированный на "Оскар" уроженец Африки Джимон Хонсу, британская фотомодель и активистка феминистского движения ганского происхождения Адвоа Абоа, немецкая фотомодель сенегальского происхождения Альфа Диа.

© Фото : Pirelli Австралийская фотомодель Даки Тот в календаре Pirelli 2018 © Фото : Pirelli Австралийская фотомодель Даки Тот в календаре Pirelli 2018

Манхэттен-центр на один день, согласно концепции календаря, превратился в Зазеркалье. Из фойе в зал гости попадали через коридор-"нору", в которую провалилась Алиса. Компьютерная графика в виде вращающихся черно-белых кругов создавала иллюзию полета в неизвестность. Для устойчивости хотелось зацепиться за фигуру внушительного Кролика при входе.

В темноте бывшего оперного, ныне концертного зала мерцали свечи, освещая столы с голубыми скатертями, украшенные бордовыми розами и стулья с прозрачными "стеклянными" спинками.

Кэмпбелл появилась в числе последних гостей. Ослепительна как всегда, она в роскошном красном искрящемся платье приковала к себе всеобщее внимание уже рассевшихся за столы и наслаждающихся хореографическими номерами на сцене гостей. Модель заняла место по правую руку от главы компании Pirelli Марко Тронкетти Проверы, слева от него сидела другая почетная гостья — французская актриса Изабель Юппер, тут же расположились и модели, принимавшие участие в съемках.

Открывая торжественную часть вечера, Тронкетти поблагодарил Уокера за сказочный календарь, который, по его словам, превзошел все ожидания.

"Всякий раз, когда нужно сделать что-то необычное, мы должны выбрать Тима, никто кроме него не смог бы выполнить с таким блеском поставленную перед фотографом задачу — раскрыть тему волшебства", — сказал он.

Надежда на сказку для всех

Примечательно, что фотограф в поисках оригинальной трактовки сказки пригласил на съемки исключительно темнокожих моделей.

"Существует бесконечное число пересказов Алисы, я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла, и основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения", — заметил Уокер.

По мнению Кэмпбелл, Уокер поднял животрепещущий "национальный вопрос", заявив тем самым, что у всех есть надежда на сказку.

В календаре Кэмпбелл досталась роль королевского палача. Супермодель поделилась с журналистами, что с удовольствием окунулась в причудливый и таинственный мир Кэрролла.

"Я четыре раза снималась в календаре, первый раз в 16 лет — каждый раз это были очень профессиональные и увлекательные съемки", — рассказала журналистам Кэмпбелл.

Хонсу в разговоре с российскими журналистами назвал этот календарь "хорошим инструментом для интеграции меньшинств", к каковым он себя тоже относит.

Актер сообщил, что однажды побывал в Москве. "Мне понравились люди, еда, архитектура — все очень красиво, жаль, было мало времени", — поделился Хонсу.

Торжественная часть вечера была краткой, после представления моделей артисты продолжили программу. Хореографические номера напоминали сказочный мир Кэрролла. Внезапно в зале появился Шляпник, который раздавал всем желающим цилиндры гигантского размера, и, надев его на голову, корреспондент РИА Новости сразу почувствовала себя Алисой, стремительно уменьшающейся в размерах и исчезающей под головным убором.

Ужин завершился танцами под десерт и мировые хиты 90-х. Гости с большим энтузиазмом отплясывали у сцены. Тронкетти, проговоривший весь вечер с Юппер, также присоединился к всеобщему веселью. Но Кэмпбелл к тому времени уже ушла по-английски.