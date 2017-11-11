Песков пообещал "кару" виновным в том, что встреча с Трампом не состоялась

ДАНАНГ, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за отсутствие встречи с главой США Дональдом Трампом, пошутив в ответ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС. При этом он объяснил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола", с которыми командам, "к сожалению, справиться не удалось". "Ну… Будут наказаны за это", — сказал Путин.

"Конечно, последует кара", — сказал Песков журналистам.