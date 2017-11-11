Яценюк выступил за введение визового режима с Россией

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" выступает за введение визового режима с Россией, а также призывает НАТО предоставить Киеву план действий по приобретению членства в альянсе, заявил лидер партии, бывший премьер Украины Арсений Яценюк, представляя проект резолюции съезда партии в субботу.

"Политический совет партии предлагает закрепить в решении партии необходимость введения визового режима с Российской Федерацией", — сказал Яценюк на съезде, который транслировался на сайте его партии.

"Народный фронт" также поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс, однако такое решение, по словам Яценюка, должно приниматься с учетом украинских интересов, чтобы там не был создан еще один замороженный конфликт.

Яценюк добавил, что партия призывает страны-члены НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, а страны ЕС — определить четкие критерии для членства Украины в Евросоюзе. "Мы обращаемся к странам-членам НАТО — дать план действий по членству Украины в альянсе. Также мы обращаемся к странам-членам ЕС относительно определения четких критериев, которые Украина должна выполнить для вступления в ЕС", — сказал Яценюк.

При этом он предлагает, чтобы Верховная рада приняла законы о порядке вступления Украины в ЕС и о порядке вступления в НАТО.

По словам Яценюка, "Народный фронт" будет вести переговоры с партнерами по коалиции для реализации этих инициатив.

Бывший премьер сообщил, что партия в следующем году определится с кандидатом на президентских выборах, которые запланированы на 2019 год. "Мы примем решение, кого партия выдвигает и поддерживает на должность президента страны", — отметил он.

Съезд партии поддержал проект резолюции.