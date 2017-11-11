Военный армии Ливана погиб в ходе нападения боевиков в Баальбеке

БЕЙРУТ, 11 ноя — РИА Новости. Военнослужащий ливанской армии погиб во время нападения боевиков на армейский патруль в деревне Тель-Абьяд, в районе города Баальбек, сообщает пресс-служба министерства обороны Ливана.

"Рядовой Хамза Али Масри сегодня погиб в деревне Тель-Абьяд — (город) Баальбек в результате нападения боевиков", — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба сообщила, что патруль ливанской армии попал под массированный обстрел боевиков в долине Баальбек, пять военнослужащих получили ранения. В район инцидента оперативно было стянуто подкрепление армии. После чего началось преследование боевиков с целью их задержания или возможной ликвидации в случае необходимости.