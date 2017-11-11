На Украине заявили о падении трафика посещения российских соцсетей на 90%

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Трафик посещения российских соцсетей на Украине после их запрета упал на 90%, сообщил в субботу журналистам член коллегии МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко.

"Мы запретили работу этих сетей (российских соцсетей — ред.), и на 90% снизился трафик тех людей, которые ими пользуются. Нельзя сказать, что полностью на 100% граждане Украины перестали ими пользоваться, но львиная доля граждан Украины, которые пользовались этими сетями и получали из них неправдивую, фейковую информацию… они отказались от использования. Да, это был болезненный процесс, но он был необходим", — сказал Геращенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина"

В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Кроме того, в мае в администрации президента Украины заявили, что официальный сайт главы украинского государства якобы подвергся организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения России в организации кибератаки на сайт Петра Порошенко и введенные ограничения против российских сайтов демонстрируют "оголтелую русофобскую направленность" политики Киева.

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