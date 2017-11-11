Пхеньян был готов нанести ядерный удар по США, рассказал источник

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В письме, которое делегация КНДР в Межпарламентском союзе передала через спикера Совфеда Валентину Матвиенко президенту РФ Владимиру Путину, говорилось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Матвиенко по итогам встречи с делегацией КНДР на полях МПС в октябре заявила, что представители Пхеньяна передали "оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН".

"В письме, адресованном Владимиру Путину и переданном через Валентину Матвиенко, говорилось о том, что Пхеньян готов нанести ядерный удар по США. Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась", — сказал собеседник агентства.

В субботу Путин на пресс-конференции заявил, что позиции России и Китая по Северной Корее полностью совпадают, Москва и Пекин призывают к диалогу, в последнее время также поступают обнадеживающие сигналы из Вашингтона, Токио и Сеула.