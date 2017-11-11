В Совфеде оценили участие Москвы в урегулировании ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. КНДР сменила ориентир в своей внешней политике на Россию, ситуация вокруг Корейского полуострова начала двигаться к урегулированию; это стало возможным благодаря личному участию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.
"Никакие дипломатические переговоры за последний год не давали таких результатов — сейчас даже гласно объявлено, что все стороны не признают силовой путь решения вопроса. Эти изменения стали возможными исключительно благодаря участию Владимира Путина в переговорном процессе по ситуации", — подчеркнул Морозов.
Он отметил, что в результате этих усилий "геополитический расклад вокруг КНДР изменился". "Именно Россия является теперь основным переговорщиком по всей северокорейской тематике от лица Пхеньяна", — сказал он.