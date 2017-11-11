В Совфеде оценили участие Москвы в урегулировании ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. КНДР сменила ориентир в своей внешней политике на Россию, ситуация вокруг Корейского полуострова начала двигаться к урегулированию; это стало возможным благодаря личному участию президента РФ Владимира Путина, заявил РИА Новости сенатор Игорь Морозов.

В субботу Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите АТЭС заявил, что позиции России и Китая по Северной Корее полностью совпадают, Москва и Пекин призывают к диалогу, в последнее время также поступают обнадеживающие сигналы из Вашингтона, Токио и Сеула. Он также заявил, что Россия и Китай предложили дорожную карту, в которой изложены шаги для урегулирования проблемы вокруг КНДР. По его словам, в дорожной карте пошагово изложено все, что нужно сделать: прекратить воинственную риторику и всякие проявления агрессии со всех сторон и в конечном итоге сесть за стол переговоров.

"Никакие дипломатические переговоры за последний год не давали таких результатов — сейчас даже гласно объявлено, что все стороны не признают силовой путь решения вопроса. Эти изменения стали возможными исключительно благодаря участию Владимира Путина в переговорном процессе по ситуации", — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что в результате этих усилий "геополитический расклад вокруг КНДР изменился". "Именно Россия является теперь основным переговорщиком по всей северокорейской тематике от лица Пхеньяна", — сказал он.