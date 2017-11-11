Саудовский эксперт не считает премьера Ливана "заложником" королевства

КАИР, 11 ноя — РИА Новости. Заявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири не может считаться "заложником" Саудовской Аравии, так как он уже выезжал за ее пределы, заявил РИА Новости близкий к правящим кругам Саудовской Аравии эксперт по стратегическим вопросам Анвар Ашки.
Президент Ливана Мишель Аун в субботу потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан и обосновать свою отставку.
"Харири находился с визитом в (Объединенных Арабских) Эмиратах два дня назад", — заявил Ашки в ответ на вопрос, может ли Харири считаться "заложником" королевства.
Отец Саада Харири Рафик погиб при покушении в 2005 году, также занимая пост премьер-министра Ливана.
"Саудовская Аравия хочет, чтобы Ливан не был иранской колонией и чтобы движение "Хезболлах" не держало свой пистолет у головы чиновников государства", — добавил Ашки, обвинив движение в террористической деятельности, в частности, на территории королевства.