Саудовский эксперт не считает премьера Ливана "заложником" королевства

КАИР, 11 ноя — РИА Новости. Заявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири не может считаться "заложником" Саудовской Аравии, так как он уже выезжал за ее пределы, заявил РИА Новости близкий к правящим кругам Саудовской Аравии эксперт по стратегическим вопросам Анвар Ашки.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, объявил о своей отставке с поста премьера Ливана. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун в субботу потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан и обосновать свою отставку.

"Харири находился с визитом в (Объединенных Арабских) Эмиратах два дня назад", — заявил Ашки в ответ на вопрос, может ли Харири считаться "заложником" королевства.

Как утверждает эксперт, Харири начал опасаться за свою жизнь после встречи с советником верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти. По словам эксперта, Велаяти якобы уведомил Харири о том, что он рискует "повторить судьбу своего отца", если "не выполнит приказы" Ирана и шиитского движения "Хезболлах".

Отец Саада Харири Рафик погиб при покушении в 2005 году, также занимая пост премьер-министра Ливана.

"Саудовская Аравия хочет, чтобы Ливан не был иранской колонией и чтобы движение "Хезболлах" не держало свой пистолет у головы чиновников государства", — добавил Ашки, обвинив движение в террористической деятельности, в частности, на территории королевства.