В США продали самую дорогую в мире бутылку вина

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США) бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тысяч долларов, сообщает портал The Daily Meal.
Как утверждает издание, это самая дорогое вино из когда-либо проданных. Бутылку купил анонимный участников торгов из штата Миссури.
Отмечается, что напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в США руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца. Под его руководством создаются вина для голливудских знаменитостей, например, для певца Джастина Тимберлейка.