В США продали самую дорогую в мире бутылку вина

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На благотворительном аукционе в Новом Орлеане (США) бутылка красного вина ушла с молотка за 350 тысяч долларов, сообщает портал The Daily Meal.

Публикация от Shep Gordon (@supermenschshep) Ноя 7 2017 в 12:04 PST

Как утверждает издание, это самая дорогое вино из когда-либо проданных. Бутылку купил анонимный участников торгов из штата Миссури.

Отмечается, что напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в США руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца. Под его руководством создаются вина для голливудских знаменитостей, например, для певца Джастина Тимберлейка.