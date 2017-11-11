В Крыму назвали идею Киева о визите инспекторов из США "больной фантазией"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Инициатива о визите в Крым американской военной инспекции — еще одна больная фантазия украинских командиров, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами", — сказал Полонский РИА Новости. По его словам, когда в Киеве опять начинают "вольно распоряжаться чужими территориями", это не может вызывать ничего, кроме недоумения и смеха.

Полонский добавил, что любые иностранные военные инспекции могут посещать полуостров исключительно по приглашению российской стороны. Он подчеркнул, что в Крыму может быть только одна армия — это армия Российской Федерации.

"Других армий, иначе как с дружескими визитами по приглашению российской стороны, в Крыму не было, нет и быть не может", — заключил вице-премьер.

В Киеве ждут "инспекцию"

Ранее в Минобороны Украины анонсировали визит многонациональной инспекционной группы из США на полуостров с целью мониторинга военно-политической обстановки. В группу также должны войти представители Дании и Канады.

В украинском военном ведомстве заверили, что американские инспекторы прибудут на Украину 13 ноября и посетят Донбасс и Крым.

"Американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией", — утверждают украинские военные.

В сообщении также указано, что визит военных инспекторов имеет важное значении в контексте распространения среди стран-участниц ОБСЕ "правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине". В Генштабе выразили уверенность, что это будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Сразу на Луну

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял идею об американской инспекции в российском Крыму и порекомендовал украинским властям сразу проинспектировать Луну.

"Все это просто смешно слышать. Заявления Киева нас уже ничем не удивляет, они могут проинспектировать и Луну, это их личное горе ", — сказал РИА Новости Шеремет, отметив при этом, что Москва относится к подобным инициативам спокойно.

По его словам, полуостров является неотъемлемой частью России, а все спекуляции на этот счет пора окончательно прекратить. Парламентарий подчеркнул, что подобные визиты должны быть согласованы с российской стороной, в противном случае американцы могут посетить Крым только в качестве туристов.

"Они (американские военные инспекторы — ред.) могут посетить Крым только в качестве туристов, не более того. Как туристы, чтобы отдыхать и наслаждаться красотами нашего полуострова, пожалуйста, все остальное исключено ", — заключил депутат.