Секретарь СНБО уверен, что Украина и Польша смогут нормализовать отношения

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уверен, что Украина и Польша смогут нормализовать двухсторонние отношения.
Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.
В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".