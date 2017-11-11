Секретарь СНБО уверен, что Украина и Польша смогут нормализовать отношения

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уверен, что Украина и Польша смогут нормализовать двухсторонние отношения.

"Я считаю, что мы сможем нормализовать (отношения двух стран), и у нас нормальные отношения с Польшей. Да, есть радикальные политические силы, которые пробуют спровоцировать какие-то проблемы, но я убежден, что у нас с Польшей, как со страной ЕС, страной-членом НАТО, будут всегда надежные партнерские отношения", — сказал Турчинов в субботу журналистам, его транслировал телеканал "112 Украина"

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".