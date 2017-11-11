Диспетчера аэропорта в США арестовали за покупку бомбы у соседа

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция города Шарлотт на востоке США арестовала авиадиспетчера международного аэропорта Шарлотт Дуглас за приобретение самодельной бомбы, сообщает телеканал NBC.
Мотивы преступников неизвестны, к следствию подключены агенты ФБР. Отмечается, что на данный момент бюро не намерено предъявлять задержанным обвинения федерального уровня.
Представители Федерального управления гражданской авиации США сообщили телеканалу, что отозвали у арестованного доступ к объектам аэропорта и сотрудничают со следствием.