Диспетчера аэропорта в США арестовали за покупку бомбы у соседа

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция города Шарлотт на востоке США арестовала авиадиспетчера международного аэропорта Шарлотт Дуглас за приобретение самодельной бомбы, сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, 30-летний Пол Дандан получил бомбу от своего соседа, который изготовил и намеревался сам использовать взрывное устройство, но затем "передумал" и передал взрывчатку Дандану. Полиция задержала обоих мужчин в пятницу, им предъявлены обвинения в изготовлении, приобретении и транспортировке оружия массового поражения.

Мотивы преступников неизвестны, к следствию подключены агенты ФБР. Отмечается, что на данный момент бюро не намерено предъявлять задержанным обвинения федерального уровня.

Представители Федерального управления гражданской авиации США сообщили телеканалу, что отозвали у арестованного доступ к объектам аэропорта и сотрудничают со следствием.