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В мире

Посол России прокомментировал заявления о "руке Москвы" в Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (411)
16:3011.11.2017
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© AP Photo / Emilio MorenattiУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti

МАДРИД, 11 ноя – РИА Новости. Публикации некоторых испанских СМИ о "российском вмешательстве" в ситуацию в Каталонии не просто заблуждение, а опасный подход, заявил РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.

Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
Посольство РФ раскритиковало El País за "фейк" о "руке России" в Каталонии

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых обвиняют некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании", а также заявляют о поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

"Популизм может принимать разные обличья. Наиболее распространенное – это политик с хлесткими, запоминающимися лозунгами, которые, как правило, не выполнимы. Но популистом может быть и журналист. Ведь главная отличительная особенность любого популиста – предлагать простое, порой даже примитивное и поэтому нереалистичное решение сложной проблемы. Это, к сожалению, мы наблюдаем сейчас у отдельных испанских журналистов, которые генезис комплексного, имеющего свою историю, своих героев и антигероев каталонского кризиса пытаются объяснить российским вмешательством", — считает Корчагин.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
У Испании нет данных о вмешательстве России в ситуацию в Каталонии

Он призывает не расценивать это как "простое заблуждение". "Опасность такого подхода вполне очевидна. Ведь общественность и политиков, ответственных за принятие государственных решений, пытаются направить по ложному следу, отвлечь от непростой, я бы сказал, филигранной работы по урегулированию серьезной проблемы, с которой столкнулась дружественная нам Испания", — добавил глава российского диппредставительства.

Накануне три министра испанского правительства прокомментировали вопрос о "российском следе" в каталонском кризисе, утверждая, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России. При этом, как заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, испанское правительство не имеет данных, что к этим сообщениям имеют какое-либо отношение российские власти. Официальный представитель правительства министр культуры Иньиго Мендес де Виго заявил, что эта тема будет обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет в понедельник в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия рассчитывает на демократическое разрешение ситуации в Каталонии

Глава испанского МИД Альфонсо Дастис заявил, что есть "достаточно свидетельств", что некие "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и в Европейском союзе в целом, однако не привел никаких доказательств. "Кажется, что есть достаточно достоверных сообщений, подтверждающих, что российские сети или хакеры стоят не только за тем, что касается исключительно Испании, но и это способ дестабилизировать Европейский Союз", — сказал министр в четверг в интервью радиостанции Cope. По его словам, подобный интерес Россия проявляет "давно", поскольку не чувствует себя "удобно" в связи с "единством" европейского проекта.

Ранее российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Остапец
нету газа и воды - это всё рука Москвы, на испанщине конфуз - виноват московский туз, мандарин и помидор, из предгорья испа-гор, не заедет на РФ, это всё испанский блеф
17:16
11.11.2017
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