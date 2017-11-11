В ДНР заявили об обстреле наблюдательного пункта СЦКК на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики оказался в зоне обстрела со стороны украинских силовиков, огонь по данному району продолжается, наблюдатели находятся в укрытии, сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Ранее в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР.

"ВСУ продолжили минометный обстрел юга республики, открыв огонь по населенному пункту Саханка. На данный момент выпущено порядка десяти мин калибром 82 миллиметра, часть из которых упала в 300 метрах от места дислокации наблюдательной группы "Безыменное". Представители СЦКК в полном составе вынуждены спуститься в укрытие, обстрел продолжается", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.