МИД КНДР назвал азиатское турне Трампа бизнес-поездкой разжигателя войны

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Визит американского президента Дональда Трампа в Азию является бизнес-поездкой разжигателя войны, с таким заявлением в субботу выступил спикер министерства иностранных дел КНДР, полный текст которого опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Это визит разжигателя войны, направленный на то, чтобы заставить КНДР отказаться от их сил ядерного сдерживания. Это также ничто иное как бизнес-поездка разжигателя войны для обогащения монополий военной индустрии США за счет выдаивания денежных мешков подчиненных США "союзников", — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также назвало Трампа "разрушителем мира и стабильности".

"В ходе визита Трамп обнажил свое истинную сущность как разрушителя мира и стабильности в мире и настаивал на ядерной войне на Корейском полуострове", — сообщает МИД.

Высказывания Трампа во время выступления в парламенте Южной Кореи, в которых он призвал КНДР не испытывать Соединенные штаты, названы безрассудными и, напротив, укрепляющими Северную Кореи в ее намерении развивать ядерную программу.

"Безрассудные высказывания такого старого маразматика как Трамп не могут испугать нас или остановить. Это, наоборот, дает нам уверенность в том, что выбор по одновременному продвижению экономического строительства и наращиванию ядерных сил был правильным, и это подталкивает нас ускорить усилия по достижению великой цели завершения строительства ядерных сил", — говорится в заявлении.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.