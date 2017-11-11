В Брюсселе произошел выброс токсичных веществ из-за пожара на ТЭС

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Выброс токсичных веществ произошел в субботу из-за пожара на ТЭС, расположенной на юге Брюссельского региона, движение автомобилей на съезде с брюссельской кольцевой автодороги перекрыто, сообщили в субботу брюссельские власти.

Как сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на бургомистра коммуны Дрогенбос в провинции Фламандский Брабант, на ТЭС, расположенной рядом с кольцевой автодорогой, загорелись литиевые аккумуляторы. Во время пожара никто не пострадал.

"Пожар на предприятии Engie в коммуне Дрогенбос: токсичные запахи, просим оставаться в помещении, закрыть двери и окна, перекрыть вентиляцию с забором воздуха снаружи", — говорится в смс-сообщении, направленном брюссельской администрацией жителям.

В свою очередь, официальный представитель Кризисного центра Бельгии Бенуа Рамакер в своем Twitter отметил, что предупреждение касается жителей юга Брюсселя. "Технические службы работают на месте", — написал он.

Рамакер также рекомендовал автомобилистам, проезжающим по кольцевой, закрыть окна и выключить систему вентиляции.